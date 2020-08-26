Судовому процесу колишнього подружжя Анджеліни Джолі і Бреда Пітта немає кінця

Нещодавно голлівудська актриса попросила про відвід судді адже, на її думку, той симпатизував Пітту. Однак верховні інстанції відмовили Джолі.

Все ж артистка продовжує затягувати справу, намагаючись "нарити" на екс-чоловіка інформацію, що його очорняє. Таким чином, актриса збирається зруйнувати образ "хорошого хлопця" і сподівається, що вирок буде винесено на її користь.

На даний момент Енджі тримає в рукаві два козирі проти екс-чоловіка. Так, за повідомленнями джерел зарубіжних видань, зірка нагадає всім про судовий розгляд Бреда з французьким дизайнером. Остання звинувачує актора в плагіаті її інтер'єрів. Варто відзначити, що дизайнер виграла перше слухання.

У другому випадку Пітт пов'язаний з непридатними до проживання будинками в Орлеані. Так, колишній чоловік дружини пообіцяв після урагану побудувати своїм коштом житло постраждалим. В результаті було зекономлено на матеріалах і люди стали скаржитися на цвіль і руйнування.

На актора був поданий колективний позов, вважаючи його причетним до неякісного будівництва.

Раніше повідомлялося, що Анджеліна Джолі з донькою, Вів'єн, потрапили під приціли камер папараці. Обидві котили візок з канцелярськими товарами з магазину.

Зірка була одягнена в чорну довгу сукню з оголеними плечима і чорну маску. Вів'єн одягла хлоп'ячу футболку і шорти.

Раніше повідомлялося, що Анджеліна Джолі зізналася, як провела режим самоізоляції з дітьми. За словами зірки, їй подобався хаос в будинку і вона була щаслива.

Нагадаємо, що новий двійник Анджеліни Джолі ошелешила схожістю з екс-дружиною Пітта:"краще оригіналу".

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