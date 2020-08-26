Судовому процесу колишнього подружжя Анджеліни Джолі і Бреда Пітта немає кінця 

Нещодавно голлівудська актриса попросила про відвід судді адже, на її думку, той симпатизував Пітту. Однак верховні інстанції відмовили Джолі. 

Все ж артистка продовжує затягувати справу, намагаючись "нарити" на екс-чоловіка інформацію, що його очорняє. Таким чином, актриса збирається зруйнувати образ "хорошого хлопця" і сподівається, що вирок буде винесено на її користь. 

На даний момент Енджі тримає в рукаві два козирі проти екс-чоловіка. Так, за повідомленнями джерел зарубіжних видань, зірка нагадає всім про судовий розгляд Бреда з французьким дизайнером. Остання звинувачує актора в плагіаті її інтер'єрів. Варто відзначити, що дизайнер виграла перше слухання. 

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Анджелина Джоли — дама не робкого десятка. Во время съемок в фильме «Мистер и миссис Смит» она использовала серьезный козырь, чтобы завоевать сердце Брэда Питта❤️. Подробности по ссылке в шапке профиля!👆🏻✨ #звезды #знаменитости #брэдпитт #анджелинаджоли #джолипитт

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У другому випадку Пітт пов'язаний з непридатними до проживання будинками в Орлеані. Так, колишній чоловік дружини пообіцяв після урагану побудувати своїм коштом житло постраждалим. В результаті було зекономлено на матеріалах і люди стали скаржитися на цвіль і руйнування.

На актора був поданий колективний позов, вважаючи його причетним до неякісного будівництва.

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Анджелина Джоли и Брэд Питт ходят на парную терапию, чтобы наладить отношения.☺️😛🥰 Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались почти четыре года назад, но по-прежнему поддерживают связь, преимущественно из-за общий детей — 18-летнего Мэддокса, 16-летнего Пакса, 15-летней Захары, 14-летней Шайло и 12-летних двойняшек Вивьен и Нокса. По словам инсайдера из окружения пары, Питт и Джоли ходят на совместную терапию, которая помогает им гасить конфликты. Напомним, что 56-летний Питт и 45-летняя Джоли были вместе 12 лет. Осенью 2016 года актриса подала на развод. Незадолго до этого в прессу просочилась информация, что во время полета на частном самолете Питт, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил Мэддокса. Актеры не стали комментировать эти слухи, однако недавно Джоли призналась, что решила разойтись с мужем ради благополучия своей семьи. «Это было правильное решение», — рассказала актриса. Сейчас супругам удалось наладить отношения. Они поселились недалеко друг от друга, чтобы Питт мог навещать детей и забирать их к себе в любое время. Желаем им мира и добра 😘🙏

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Раніше повідомлялося, що Анджеліна Джолі з донькою, Вів'єн, потрапили під приціли камер папараці. Обидві котили візок з канцелярськими товарами з магазину.

Зірка була одягнена в чорну довгу сукню з оголеними плечима і чорну маску. Вів'єн одягла хлоп'ячу футболку і шорти. 

Раніше повідомлялося, що Анджеліна Джолі зізналася, як провела режим самоізоляції з дітьми. За словами зірки, їй подобався хаос в будинку і вона була щаслива. 

Нагадаємо, що новий двійник Анджеліни Джолі ошелешила схожістю з екс-дружиною Пітта:"краще оригіналу".

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі здивувала новим визнанням про дітей Пітта: "найскладніше було...".

Також Politeka писала, що мама Бреда Пітта розгнівала Анджеліну Джолі, всі подробиці скандалу:»не може пробачити".