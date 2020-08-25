Голливудская звезда Анджелина Джоли вышла на прогулку со своей младшей дочкой Вивьен

Как передает Politeka.net, серия фотографий с Джоли появилась на ее фан-странице в Инстаграм. В кадр попал момент, когда они с дочкой катили тележку с канцелярскими товарами из магазина.

Джоли была одета в черное длинное платье с оголенными плечами и черную маску. На Вивьен была одета мальчишеская футболка и шорты. Стоит отметить, что свежих кадрах Джоли выглядела более здоровой, чем на предыдущих фото, где у нее наблюдалась болезненная худоба. Более того, на свежих фото Джоли даже улыбалась.

Поклонники оставили массу комплиментов звезде, а хейтеры – негативных комментариев по поводу внешности Джоли и ее ребенка.

«Анджелина заботливая домохозяйка и мама!», «Супер женщина и мама», «Щедрая сердцем», «Что за обувь на ребенке?», «Какие-то замученные жизнью люди. Выглядят жутко», «Как мне жалко их всех. Никакой личной жизни. Папараци задолбали», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Джоли не первый раз ловят на улицах Лос-Анджелеса с детьми. Она любит выходить на прогулки с кем-нибудь одним из своих шестерых детей. Ранее ее сфотографировали с сыном Ноксом на прогулке.

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