Популярная украинская модель Маргарита Паша, которая является обладательницей титула «Мисс Украина», похвасталась идеальной растяжкой на прогулке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Нормальные люди всегда на гимнастках женятся!!!(Павел Воля )😅😂😂👌🏼 Даже на велосипеде ,гимнастка остаётся - гимнасткой 😅 Всем прекрасного вечера !!! 😇🤍❤️🤍😇», - говорится в сообщении.

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Нормальные люди всегда на гимнастках женятся!!!(Павел Воля )😅😂😂👌🏼 Даже на велосипеде ,гимнастка остаётся - гимнасткой 😅 Всем прекрасного вечера !!! 😇🤍❤️🤍😇

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Уточним, что на опубликованных кадрах Паша позирует во время велопрогулки. Однако, несмотря на это, девушка решила задрать ногу и показать, насколько идеальная у нее растяжка. Из-за этого ей могла даже позавидовать даже скандальная российская балерина Анастасия Волочкова.

«Все ты умеешь», «хочу быть нормальным человеком», «Даже так умеешь, супер!», «очень классно», «а ты виртуоз», «офигенная», «браво», - пишут ее поклонники.

До этого украинская модель Маргарита Паша, "Мисс Украина 2019", показала себя в смелом образе

На фото Маргарита показала себя в темных штанах и туфлях, которых практически не видно в кадре. Красотка дополнила образ полупрозрачным топом, а волосы оставила распущенными.

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