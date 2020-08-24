Популярна українська модель Маргарита Паша, яка є володаркою титулу "Міс Україна", похвалилася ідеальною розтяжкою на прогулянці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Нормальні люди завжди на гімнастках одружуються!!!(Павло Воля) 😅 😂 😂 👌 🏼 навіть на велосипеді, гімнастка залишається-гімнасткою 😅 всім прекрасного вечора!!! 😇 🤍 ❤ ️ 🤍 😇 ",- йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Паша позує під час велопрогулянки. Однак, попри це, дівчина вирішила задерти ногу і показати, наскільки ідеальна у неї розтяжка. Через це їй могла навіть позаздрити навіть скандальна російська балерина Анастасія Волочкова.

«Все ти вмієш», «хочу бути нормальною людиною», «навіть так вмієш, супер!», «дуже класно», «а ти віртуоз», «офігенна», «браво», - пишуть її шанувальники.

До цього українська модель Маргарита Паша, "Міс Україна 2019", показала себе в сміливому образі

На фото Маргарита показала себе в темних штанях і туфлях, яких практично не видно в кадрі. Красуня доповнила образ напівпрозорим топом, а волосся залишила розпущеним.

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