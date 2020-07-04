Знаменитая модель Маргарита Паша, которая стала "Мисс Украина 2019" раскрыла секрет успешной жизни

Как сообщает Politeka.net, красотка также опубликовала видео со своих тренировок на странице в Instagram (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

"У каждого свой наркотик !!!😇💪🏻) Здоровый образ жизни - это неотъемлемая часть моей жизни), так как, сколько бы денег, власти ты не имел, самое главное это твоё самочувствие (здоровье, энергетический потенциал и т.д )", - пишет Маргарита Паша. - "Так же никогда нельзя забывать о том, что нам нужно продлевать род, мы будущие родители (мамы и папы), если вы хотите родить здоровых деток, передать им здоровые гены, мы обязаны думать об этом заранее !☝🏻 Полезные привычки формируется так же, как и вредные 😅😜 - 21-день упорства 💪🏻✊🏻!!! Дерзайте, все в Ваших руках 💪🏻)".

На опубликованном видео "Мисс Украина" снимает себя на телефон, позируя на беговой дорожке. Для тренировок Маргарита нарядилась в обтягивающие розовые лосины и спортивный бюстгальтер такого же цвета, а поверх него небрежно накинула белую полупрозрачную блузку. Волосы девушка собрала в длинный хвост, который элегантно перебросила через плечо.

Пользователи социальной сети оценили советы и внешний вид Маргариты:

"Бейба, ты лучшая, поверь"; "Браво! Браво! Браво!"; "Красота то какая🔥".

Напомним, самая красивая девушка Украины обнажилась и вызвала фурор.

Также Politeka сообщала, что скандальная Мисс Украина разделась, показала пышный бюст и рассказала о пластической операции.

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