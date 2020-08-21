Украинская певица Настя Каменских показала знойный образ для съемок

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала на своей странице в "Инстаграм" знойное видео из "закулисья" концерта (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца). По словам исполнительницы, поклонников ждет праздничный концерт программы "Світське життя" с Екатериной Осадчей в честь Дня Независимости Украины. Она пообещала много сюрпризов и подогрела интерес промо-роликом.

Начинается все с того, что Настя прячется в своем вагончике и облачается в концертный костюм. Образ получился очень откровенным: полупрозрачный наряд выделил ноги артистки и сделал акцент на зоне декольте. Две серебристые ленты так и приковывают внимание к бедрам, а пышная кудрявая прическа довершает праздничный вид.

В ролике Каменских еще и накидывает сверху розовую "шубу", в которой дефилирует по красной дорожке, где поучаствовала в динамичной фотосессии. Певица с яркой улыбкой позирует на камеру, тряся бедрами и пятой точкой. После этого показали фрагмент, где Настя целуется со своим мужем - рэпером Потапом. Видимо, он одобрил откровенный костюм и не сдержал восхищения.

Пользователи социальной сети оценили концертный образ Каменских в комментариях к видео:

"Капец у Насти, такие костюмы, на пол голой. Еще бы разделась, опозорила нашу Страну. Хотя она и так опозорена"; "С такой ж*пой одевать такие костюмы, пипец... Такие пропорции прятать надо, толстые ноги, ужас"; "Какой-то латиноамериканский образ"; "И куда делась эта супер стройная фигура, как на фото ... на видео не все так идеально😢 или это камера полнит?😂"; "Классные бёдра 👍🔥".



Напомним, что мокрая Каменских завела утренним фото в купальнике, вид впечатляет: «Фигура богини».

А еще Politeka писала, что счастливая Каменских в тонком белом платье поделилась важной новостью: "Наконец-то! Дождались...".

Также Politeka сообщала, что Настя Каменских рассказала правду о своей жизни: "Измены, пластика и звездная болезнь".