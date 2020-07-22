Популярная певица Настя Каменских сверкнула идеальной фигуркой в купальнике

Утренним фото звезда поделилась на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Красотка запечатлела момент, когда вылезала из бассейна. На ней был оригинальный купальник, который подчеркнул ее пышную грудь и округлые бедра. У Насти были мокрые волосы, на ее лице не было ни капли макияжа. Девушка смотрела в камеру и улыбалась.

«Это жаркое летнее утро», - подписала снимок Настя.

За несколько часов ее фото собрало почти 90 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Судя по тому, как падают лучи солнца, это не утро, а вечер», «Хороша», «Доброго солнечного утра», «Сочная», «Уже готовишься к тренировке? Или – каникулы», «С ума сойти», «Красотка, идеальная фигура богини», «Настя ты прелестна как всегда!», «Приятно смотреть», - пишут пользователи сети.

Судя по всему, Каменских решила искупаться в бассейне ранним утром. Как рассказывал ее муж Потап, она очень рано встает, чтобы заняться спортом.

Ранее мы писали, что Настя Каменских покрасовалась перед камерой в необычном строгом (по меркам певицы) костюме. Красотка надела черные шорты и белую рубашку. Волосы девушка оставила распущенными.

Напомним, что Каменских похвасталась идеальными ножками в экстра мини, горячие кадры: "Лесная фея".

А еще Politeka писала, что знойная Каменских избавилась от лишней одежды и показала райское наслаждение: «Куда Потапа дела?».

Также Politeka сообщала, что феерическая Каменских в микро-шортиках показала свою мощь: "Что творит с людьми...".