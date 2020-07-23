Знаменитая украинская певица Настя Каменских заинтриговала заявлением, позируя в стильном белом платье

В социальной сети Инстаграм певица поделилась стильным фото, под которым рассказала о важной новости, связанной с шоу ко Дню Независимости Украины.

Так, певица показала на фото стильный наряд – тесное белое платье, подчеркнувшее ее стройную и похудевшую фигуру. Настя сделала яркий макияж и специально завязала волосы в аккуратный пучок. Под новым кадром Настя рассказала, что специально к национальному празднику она решила записать новое шоу.

"Готовим для вас кое-что невероятное! Вы сможете увидеть это уже 24 августа, в День Независимости Украины. А пока делюсь с вами волшебной фотографией со съемок. Образ, локация и закат солнца вместе создали вот такую красоту, и я очень хотела, чтобы вы как можно быстрее это увидели!", - написала Настя под кадром в Инстаграм.

Фанаты тут же ответили:

«Какая красотка😍», «опять клоуны будут праздновать свой приход к власти... пир во время чумы», «Богиня 🌹», «🔥🔥🔥🔥🔥у меня такой же вид с балкона БЦ Паралель50......Харьков😁😁😁😁😁», «Красивый образ!!!Наконец-то, дождались крутых съемок! Что за цветы в голове?», «идеальная» «Красивая , прекрасная , милая и эффектная 😍🔥👍», «Хороша дiвчина 😍», «Красотка😍», «Какая лилия!🔥🔥🔥💣🌹🤟👏👌❤️🍀», «Вауууу бомбезно😍😍😍🔥🔥🔥».

Также певица во время встречи с фанатами решила рассказать о личной жизни, работе и даже ответила на пикантные вопросы. Дело в том, что на днях звезда встретилась с молодыми блогерами, дала интервью и сняла много интересного контента для профиля.

Так, отвечая на вопросы украинского блогера и звездного визажиста Олега Машуковского, Настя рассказала о пластике, интимной жизни с мужем и карьере.

Настя рассказала, что занималась любовью в общественном месте, однажды танцевала для парня стриптиз и отметила, что мужчины ей не изменяли, а вот в детстве парень в лагере — да.

Также Настя заявила, что никогда не делала уколы красоты и не собирается, при этом она также заявила, что и грудь увеличивать не будет, так как «куда? Зачем?», как выразилась она сама.

Затем Настя откровенно признала, что страдала звездной болезнью:

“Да, я как-то осознанно болела. Понимая, что могу ногой открыть любую дверь. Но я поставила перед собой высокую планку и цели”.

Также девушка отметила, что однажды она выступала на сцене, выпив алкоголь, но теперь так не будет делать, ведь хочет контролировать ситуацию.

«Это было еще когда я в дуэте была, мы были молодые и дурные», - заявила Настя.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

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