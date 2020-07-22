Знаменитая украинская певица Настя Каменских ответила на самые провокационные вопросы своих фанатов

В этот раз певица во время встречи с фанатами решила рассказать о личной жизни, работе и даже ответила на пикантные вопросы. Дело в том, что на днях звезда встретилась с молодыми блогерами, дала интервью и сняла много интересного контента для профиля (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Так, отвечая на вопросы украинского блогера и звездного визажиста Олега Машуковского, Настя рассказала о пластике, интимной жизни с мужем и карьере.

Настя рассказала, что занималась любовью в общественном месте, однажды танцевала для парня стриптиз и отметила, что мужчины ей не изменяли, а вот в детстве парень в лагере — да.

Также Настя заявила, что никогда не делала уколы красоты и не собирается, при этом она также заявила, что и грудь увеличивать не будет, так как «куда? Зачем?», как выразилась она сама.

Затем Настя откровенно признала, что страдала звездной болезнью:

“Да, я как-то осознанно болела. Понимая, что могу ногой открыть любую дверь. Но я поставила перед собой высокую планку и цели”.

Также девушка отметила, что однажды она выступала на сцене, выпив алкоголь, но теперь так не будет делать, ведь хочет контролировать ситуацию.

«Это было еще когда я в дуэте была, мы были молодые и дурные», - заявила Настя.

В то же время Настя Каменских продолжает пополнять свою аудиторию новыми фанатами, подготавливать новый контент для Инстаграм и записывать модные видео для "Тик-Тока". Как известно, после похудения певица сменила формат своих песен, стала работать сольно и даже проводила марафон, связанный с историей ее преображения. Сейчас певица старается поддерживать попудярность и активно ведет соцсети в целом.

Вчера Настя представила серию теплых летних кадров, сделанных на специальной встрече с фанатами. Загорелая каменских в светлой майке и коротких шортах с радостью поснимала модные ролики с поклонниками, сделала много фото и поделилась впечатлениями:

«Угадай, где я? Я в @top_team_houze! 🤩 С этими ребятами мы наснимали столько видео,сделали столько фоток, а главное - классно пообщались и насмеялись! ☺️😋 спасибо за 🔝 компанию! Какие вы все крутые 😍😘», - написала Настя под новыми фото, отмечая всех молодых «тик-токеров», с которыми сегодня поснимала новый материал.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть