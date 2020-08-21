Українська співачка Настя Каменських показала спекотний образ для зйомок

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала на своїй сторінці в "Instagram" спекотне відео з "закулісся" концерту (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця). За словами виконавиці, шанувальників чекає святковий концерт програми "Світське життя" з Катериною Осадчою на честь Дня Незалежності України. Вона пообіцяла багато сюрпризів і підігріла інтерес промо-роликом.

Починається все з того, що Настя ховається в своєму вагончику і одягається в концертний костюм. Образ вийшов дуже відвертим: напівпрозорий наряд виділив ноги артистки і зробив акцент на зоні декольте. Дві сріблясті стрічки так і приковують увагу до стегон, а пишна кучерява зачіска довершує святковий вигляд.

У ролику Каменських ще й накидає зверху рожеву "шубу", в якій дефілює по червоній доріжці, де взяла участь в динамічній фотосесії. Співачка з яскравою посмішкою позує на камеру, трясучи стегнами і п'ятою точкою. Після цього показали фрагмент, де Настя цілується зі своїм чоловіком - репером Потапом. Мабуть, він схвалив відвертий костюм і не стримав захоплення.

Користувачі соціальної мережі оцінили концертний образ Каменських у коментарях до відео:

"Капець у Насті, такі костюми, на підлогу голою. Ще б роздяглася, зганьбила нашу країну. Хоча вона і так зганьблена"; " з такою д*пою одягати такі костюми, Пипець... Такі пропорції ховати треба, товсті ноги, жах"; "якийсь латиноамериканський образ"; "І куди поділася ця супер струнка фігура, як на фото... на відео не все так ідеально😢 або це камера повнить?😂 "; "Класні стегна 👍 🔥 ".



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