Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак выбрала очень откровенный образ, чтобы порадовать мужа Константина Богомолова

Светская львица время от времени ходит вместе со своим супругом-режиссером на мероприятия и старается выделиться среди других женщин, передает Politeka.net. Результат таких стараний она показала на фото, которое выложила на странице в социальной сети "Инстаграм".

Ксения Собчак нарядилась на театральное представление весьма нескромно и вызывающе. Изюминкой образа стал топ обтягивающий топ телесного цвета, который подчеркнул бюст знаменитости. Судя по снимку, телеведущая не надела под низ бюстгальтер и выставила напоказ пикантные детали. Она также выбрала белый пиджак, рукава которого слегка закатала, чтобы не закрывать браслеты. Ярким пятном на груди Ксении выделяется кулон в форме меча.

"На премьеру к Константину Юрьевичу всегда одеваюсь тщательно, опрятно. Звание «жены худрука» тревожно. Кругом молодые и очень красивые актрисы. Приходиться брать послушным характером и умением жарить котлеты!", - подписала Собчак.

Пользователи социальной сети оценили слова и внешний вид телезвезды, некоторые пристыдили ее за ошибку в тексте:

"Ксения Анатольевна как всегда вызывающе. Вызывает желание почитать, и посмотреть"; "Морковный крест на месте"; "Послушный характер у Ксении!!! Лучшая шутка сезона!"; "Мне нравится умение Ксении посмеяться над собой) Редкое качество"; "Наряд и макияж вам безупречно подходят"; "Масику сырники жарила, этому котлеты, следующему кабана на вертеле организуешь????"; "Ксюша красотка и юмористка 🎉🔥 над котлетами посмеялась от души"; "А почему на Премьеры надо без лифа ходить"; "А лифчика то и нету"; "Ксюша стала послушной, Ксюша жарит котлеты, готовит салаты, Ксюша стала другой"; "Ксения Анатольевна, «приходится» вместо «приходиться») Вы ведь жена худрука)))".

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Как сообщала Politeka, Собчак резко изменила внешность и поиздевалась над женщинами: "Уже со всеми переругалась".

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