View this post on Instagram

На премьеру к Константину Юрьевичу @konbog75 всегда одеваюсь тщательно,опрятно. Звание «жены худрука» тревожно. Кругом молодые и очень красивые актрисы. Приходиться брать послушным характером и умением жарить котлеты! #хорошийчеловек