Російська журналістка і телеведуча Ксенія Собчак вибрала дуже відвертий образ, щоб порадувати чоловіка Костянтина Богомолова

Світська левиця час від часу ходить разом зі своїм чоловіком-режисером на заходи і намагається виділитися серед інших жінок, передає Politeka.net. Результат таких старань вона показала на фото, яке виклала на сторінці в соціальній мережі "Instagram".

Ксенія Собчак вбралася на театральну виставу вельми нескромно і зухвало. Родзинкою образу став топ обтягуючий топ тілесного кольору, який підкреслив бюст знаменитості. Судячи зі знімку, телеведуча не одягла під низ бюстгальтер і виставила напоказ пікантні деталі. Вона також вибрала білий піджак, рукави якого злегка закатала, щоб не закривати браслети. Яскравою плямою на грудях Ксенії виділяється кулон у формі меча.

"На прем'єру до Костянтина Юрійовича завжди одягаюся ретельно, охайно. Звання» дружини худрука " тривожно. Кругом молоді і дуже красиві актриси. Доводиться брати слухняним характером і умінням смажити котлети!",- підписала Собчак.

Користувачі соціальної мережі оцінили слова і зовнішній вигляд телезірки, деякі присоромили її за помилку в тексті:

"Ксенія Анатоліївна як завжди зухвало. Викликає бажання почитати, і подивитися"; "морквяний хрест на місці"; " слухняний характер у Ксенії!!! Кращий жарт сезону!"; "Мені подобається вміння Ксенії посміятися над собою) рідкісне якість"; "Наряд і макіяж вам бездоганно підходять"; " Масику сирники смажила, цього котлети, наступного кабана на рожні організуєш????"; "Ксюша Красуня і гумористка 🎉 🔥 над котлетами посміялася від душі"; "А чому на прем'єри треба без ліфа ходити"; "А ліфчика то і немає"; "Ксюша стала слухняною, Ксюша смажить котлети, готує салати, Ксюша стала іншою«;» Ксенія Анатоліївна, «доводиться» замість"доводитися") ви ж дружина худрука)))".

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