Все, что вы могли пропустить за прошедшие сутки

Курс валют в Украине 16 августа удивит цифрами, которые застынут перед грандиозным падением

Так, доллар начнет неделю с невероятного падения: -6,09 за банкноту с Бенджамином Франклином. К средине последнего рабочего дня доллар уже упал до 27,3473, поэтому гривна немного послабила давление. Из-за этого валюта немного набрала.

Курс валют 16 августа будет выглядеть следующим образом: