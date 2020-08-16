Курс валют в Украине 16 августа удивит цифрами, которые застынут перед грандиозным падением
Так, доллар начнет неделю с невероятного падения: -6,09 за банкноту с Бенджамином Франклином. К средине последнего рабочего дня доллар уже упал до 27,3473, поэтому гривна немного послабила давление. Из-за этого валюта немного набрала.
Курс валют 16 августа будет выглядеть следующим образом:
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100 долларов – 2740,83 грн;
100 евро – 3241,85 грн.
Киев и шесть областей Украины не готовы к смягчению карантина по данным Минздрава
По состоянию на 15 августа не соответствуют критериям для снятия карантинных ограничений Киев, Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Ровенская, Черновицкая и Волынская области.
В каждом из перечисленных регионов превышен как минимум один из показателей.
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«Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор ...Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации», - отметил он.
В Министерстве здравоохранения Украины рассказали о том, какие школы не откроются с 1 сентября
В связи с тем, что санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории некоторых украинских областей оставляет желать лучшего, часть учебных заведений не начнут работать с 1 сентября 2020 года.
Как сообщается, представители Минздрава приняли решение об ограничении функционирования некоторых учебных заведений.
Речь идет о школах, которые располагаются на территориях, входящих в так называемую «красную зону».
Напомним, что МОН вынес долгожданный вердикт по школьным линейкам: "Предлагаем 1 сентября....".
Как сообщала Politeka, усиление карантина не помогло, МОЗ сделало срочное заявление: "Мы будем...".
Также Politeka писала, что в школах с 1 сентября вводят новые правила, Шмигаль озвучил детали: "Дети будут учиться...".