Курс валют в Україні 16 серпня здивує цифрами, які застигнуть перед грандіозним падінням

Так, Долар почне тиждень з неймовірного падіння: -6,09 за банкноту з Бенджаміном Франкліном. До середини останнього робочого дня Долар вже впав до 27,3473, тому гривня трохи послабила тиск. Через це валюта трохи набрала, передає Politeka.

Дістанеться від гривні та євро: -11,03 вже з початку торгів.

Курс валют 16 серпня буде виглядати наступним чином:

100 доларів – 2740,83 грн;

100 євро - 3241,85 грн.

Водночас десять російських рублів можна буде купити за 3,72 гривні.

До цього ми наводили слова економічних експертів про те, чого чекати від курсу валюти в недалекому майбутньому.

Так, після підвищення урядом "мінімалки" з вересня, стверджують експерти, можливий стрибок інфляції й долара до 30 грн. І це попри те, що міністр фінансів Сергій Марченко нібито не бачить для цього ніяких передумов.

Подібну думку, зокрема, висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він стверджує, що найближчим часом курс валют повернеться до позначки, яка була відразу після звільнення ексглави НБУ Якова Смолія. Можливою причиною цього є психологічний фактор.

Нагадавши, Нацбанк ліквідував відомий банк, що сталося з грошима українців.

Як повідомляла Politeka, Нацбанк прийняв кардинальне рішення щодо готівки, що буде з купюрами.

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