В Міністерстві охорони здоров’я України розповіли про те, які школи не відкриються з 1 вересня

В зв’язку з тим, що санітарно-епідеміологічна ситуація на території деяких українських областей залишає бажати кращого, частина навчальних закладів не почнуть працювати з 1 вересня 2020 року. Як повідомляє Politeka, про це розповів глова МОЗ Максим Степанов на брифінгу в режимі онлайн.

Як повідомляється, представники МОЗ прийняли рішення щодо обмеження функціонування деяких навчальних закладів. Мова йде про школи, які розташовуються на територіях, що входять в так звану «червону зону».

З такою заявою виступив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов під час чергового брифінгу, який пройшов в онлайн-режимі 15 серпня 2020 року. Політик зазначив, що дане рішення було прийняте у відповідності з установленими умовами адаптивного карантину.

“Якщо ми говоримо про наше карантинне правило, яке встановлено в країні, встановлене умовами адаптивного карантину, то у нас школи не будуть працювати виключно в тих містах або районах, де буде встановлений червоний рівень епідемічної небезпеки”, – повідомив міністр.

По словах Максима Степанова, школи, які відносяться до адміністративно-територіальних одиниць «зеленої» і «жовтої» зон запрацюють у звичному режимі уже з 1 вересня. Однак варто враховувати, що влада розробила для українських учнів цілий ряд правил санітарної безпеки, яким необхідно слідувати у навчальних закладах.

Степанов зазначає, що діти та педагоги повинні будуть носити медичні маски та дотримуватись певних обмежень.

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