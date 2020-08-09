Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, как будет проходить обучение в школах "красных зон"

По его словам, новый учебный год начнется в Украине 1 сентября в привычном формате. Однако в регионах, попавших в "красную" зону, школы будут закрываться на карантин так же, как во время эпидемии гриппа.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

Также Шмыгаль призвал украинцев не верить в манипуляции, распространяющиеся в обществе.



"Учебный год начнется в Украине 1 сентября. Нормальный учебный год. Это важно. Потому что люди переживают. Есть какие-то спекуляции, манипуляции, что все будут учиться дома, что социализации детей не будет. Есть масса просьб: пустите хоть в первый класс хоть на один день детей, чтобы дети увидели, что это такое. Нет. У нас учебный год начинается 1 сентября", – отметил Шмыгаль.

Он отметил, что правительство уже предприняло все необходимые меры, провело совещания и запустило процессы в областях. Кроме того, подготовку к новому учебному году контролируют председатели ОГА на местах.

"В тех регионах, где есть "красные" ограничения, конечно, будет введен карантин такой же, который вводится при других эпидемиях. Например, когда эпидемия гриппа или любая другая инфекция, то закрывают школы на две недели, дети будут учиться дома дистанционно, а затем снова идут в школу", – резюмировал премьер-министр.

Напомним, ослабление карантина отменяется, Минздрав сделал важное уточнение: "Не готовы к смягчению...".

Как сообщала Politeka, санврач Ляшко озвучил важные детали работы школ с 1 сентября.

Также Politeka писала, что в МОЗ рассказали, к чему готовиться украинцам с 1 сентября.