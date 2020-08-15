Украинцам рассказали, чего ждать от курса валют в ближайшее время

После анонсирования Кабмином повышения минимальной зарплаты до 5000 гривен с сентября этого года, эксперты прогнозируют, что вместе с тем ускорится инфляция и подорожает доллар до 30 гривен. В то же самое время, министр финансов Сергей Марченко заявил, что не видит предпосылок для подорожания доллара до 30 гривен.

А инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал в эфире канала "Украина 24", о том, чего ждать от курса валют в ближайшее время.

По его мнению, вряд ли курс вернется к отметке, которая была до увольнения главы НБУ Якова Смолия.

“Увольнение Смолия не прошло просто так, в Украине после этого заметно выросли девальвационные и инфляционные ожидания. Действительно, только психологический фактор толкал курс гривны вниз, но сейчас ситуация для гривны очень благоприятная. У нас в этом году впервые за много лет торговый баланс будет в плюсе, такого не было уже давно”, — сказал он.

По словам эксперта, экономически ситуация благоприятная, но есть и негативные моменты и две угрозы для курса.

"Есть политические факторы, которые создают или могут создать давление на гривну. Это, например, проблемы в сотрудничестве с Международным валютным фондом или попытки увеличить минимальную заработную плату", — заявил он.

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