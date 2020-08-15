Киев и шесть областей Украины не готовы к смягчению карантина по данным Минздрава
Пресс-служба министерства опубликовала полный список с актуальными показателями на официальном сайте, передает Politeka.net.
По состоянию на 15 августа не соответствуют критериям для снятия карантинных ограничений Киев, Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Ровенская, Черновицкая и Волынская области. В каждом из перечисленных регионов превышен как минимум один из показателй.
Так в Киеве за последние 14 дней зафиксировали 69 случаев заболевания на 100 тысяч человек при норме в 40, а с 11 по 14 августа в столице слишком высокая загруженность больничных коек. По тем же условиям не соответствуют снижению карантина Львовская и Черновицкая область. Стоит отметить, что больше всего случае болезни фиксируют именно в последней.
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Ранее глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что за месяц количество украинцев, больных китайским вирусом, сильно увеличилось: с 3935 до 5854 человек. С каждым днем медики регистрируют все больше пациентов, и все больше имеют тяжелое течение болезни.
В среднем по Украине загруженность коек составляет 24%, но в Черновицкой и Львовской областях, а также в Киеве заполнено более половины мест. Медицинские учреждения готовят ко второй волне эпидемии.
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