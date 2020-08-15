Київ і шість областей України не готові до пом'якшення карантину за даними МОЗ

Прес-служба Міністерства опублікувала повний список з актуальними показниками на офіційному сайті, передає Politeka.net.

Станом на 15 серпня не відповідають критеріям для зняття карантинних обмежень Київ, Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Рівненська, Чернівецька та Волинська області. У кожному з перерахованих регіонів перевищено як мінімум один з показників.

Так у Києві за останні 14 днів зафіксували 69 випадків захворювання на 100 тисяч осіб при нормі в 40, а з 11 по 14 серпня в столиці занадто висока завантаженість лікарняних ліжок. За тими ж умовами не відповідають зниженню карантину Львівська та Чернівецька область. Варто відзначити, що найбільше випадку хвороби фіксують саме в останній.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов розповів, що за місяць кількість українців, хворих китайським вірусом, сильно збільшилася: з 3935 до 5854 осіб. З кожним днем медики реєструють все більше пацієнтів, і все більше мають важкий перебіг хвороби.

В середньому по Україні завантаженість ліжок становить 24%, але в Чернівецькій та Львівській областях, а також у Києві заповнено більше половини місць. Медичні заклади готують до другої хвилі епідемії.

Нагадавши, карантин знову посилили, прийнято жорстке рішення щодо транспорту: "Укрзалізниця скасовує...".

Як повідомляла Politeka, дані щодо смертності від китайської зарази в Україні поставили під сумнів.

Також Politeka писала, що карантин готуються посилити, українців попередили про нові обмеження: "з 10 серпня...".