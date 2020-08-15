Київ і шість областей України не готові до пом'якшення карантину за даними МОЗ
Прес-служба Міністерства опублікувала повний список з актуальними показниками на офіційному сайті, передає Politeka.net.
Станом на 15 серпня не відповідають критеріям для зняття карантинних обмежень Київ, Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Рівненська, Чернівецька та Волинська області. У кожному з перерахованих регіонів перевищено як мінімум один з показників.
Так у Києві за останні 14 днів зафіксували 69 випадків захворювання на 100 тисяч осіб при нормі в 40, а з 11 по 14 серпня в столиці занадто висока завантаженість лікарняних ліжок. За тими ж умовами не відповідають зниженню карантину Львівська та Чернівецька область. Варто відзначити, що найбільше випадку хвороби фіксують саме в останній.
Російська Кардашьян здавила свої неосяжні "диньки" крихітною тканиною: "Ловіть, вислизають!"
У "Кварталі 95" розкрили цікаві подробиці про Олену Кравець і Юзика: "Вона ходила..."
Спокуслива сестра Лободи в золотій сукні затьмарила співачку, Брежнєва не встояла: "Вогонь, Світлана відпочиває!"
НБУ завдав нищівного удару по долару, курс валют різко змінився: що буде з гривнею
Раніше глава МОЗ Максим Степанов розповів, що за місяць кількість українців, хворих китайським вірусом, сильно збільшилася: з 3935 до 5854 осіб. З кожним днем медики реєструють все більше пацієнтів, і все більше мають важкий перебіг хвороби.
В середньому по Україні завантаженість ліжок становить 24%, але в Чернівецькій та Львівській областях, а також у Києві заповнено більше половини місць. Медичні заклади готують до другої хвилі епідемії.
Нагадавши, карантин знову посилили, прийнято жорстке рішення щодо транспорту: "Укрзалізниця скасовує...".
Як повідомляла Politeka, дані щодо смертності від китайської зарази в Україні поставили під сумнів.
Також Politeka писала, що карантин готуються посилити, українців попередили про нові обмеження: "з 10 серпня...".