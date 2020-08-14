Известная украинская певица Вера Брежнева, которая уже давно проживает и работает в РФ, впечатлила архивными кадрами со своего клипа с Даном Баланом

На специальной фан-странице в социальной сети Инстаграм появился небольшой ролик, сделанный три года назад на съемках одного из самых популярных клипов Дана Балана и Веры Брежневой под названием "Наше лето".

«Три года назад - 11 августа 2017 года вышел клип на песню «Наше лето». Романтическое, атмосферное ЧБ видео набрало за это время более 25.000.000 просмотров. Место съёмки - остров Эльба (Италия). Продюсер- Константин Меладзе. Снимали 2 дня #верабрежнева #данбалан #нашелето #константинмеладзе #меладзе #лето #2017 #чб», - сказано на фан-странице звезды.

Вот как отвечают фанаты:

«Вера у вас с Дан Баланом была любовь?)», «@begemotik_k наверное у них творческая любовь 🤗💓», «А Меладзе-продюсирует👍👍😂🔥🔥🔥Клип🔥🔥❤️», «@tanyushkatanya ну а как он может свою жену одну отпустить?!😜😆», «Тем более предыдущий их дуэт с Даном тоже он продюсировал и тогда самый успешный трек 2011 получился ❤️🔥», «Какой Дан талантливый! Все песни такие мелодичные, легко на слух ложатся», «Я не могу слушать эту песню без слез!🙏», «Чья-то история любви... С грустным концом... Берет за душу)».

Также мы писали, что ранее популярные в Украине артисты сражались за звание исполнителей лучшего украинского хита. Соответствующий конкурс организовали представители шоу «Голос країни», которые предложили украинцам выбрать, какая песня им нравится больше: «ВЕЧЕРиНОЧКА» от Веры Брежневой и Монатика или «#всепробачати» от Дана Балана и Оксаны Мухи.

В голосовании, которое проводилось в Инстаграм, голоса украинцев разделились почти поровну. И хотя многие в восторге от песни Брежневой и Монатика, Балан и Муха активно наступали им на пятки, и по итогу победили.

«При всем уважении и любви к творчеству Монатика, все же Дан», «Что то мне эта вечеринка не зашла, а #всепробачати очень душевная», «Да простят меня Святой Монатик и Вера Брежнева, но #всепробачати лучшее», «Там где Дан, всё лучшее», «Очень душевная песня, со смыслом главное!», «Искренность всегда побеждает», - пишут люди.

Напомним, кадры полураздетой Брежневой в объятьях Дана Балана всплыли в сети: Кароль была не первая.

Как сообщала Politeka, Дан Балан оригинально "уделал" Веру Брежневу одним лишь видео: "Это даже не обсуждается!".

Также Politeka писала, что Вера Брежнева схлестнулась с Даном Баланом в "Голосі країни", Кароль не у дел: "До слез доводит".