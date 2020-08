View this post on Instagram

Ровно 3 года назад - 11 августа 2017 года вышел клип на песню «Наше лето» Dan Balan & Vera Brezhneva Романтическое, атмосферное ЧБ видео набрало за это время более 25.000.000 просмотров 130.000 тысяч лайков 365.000 тысяч ротаций на радио * Автор музыки: Dan Balan * Автор слов: Dan Balan * Режиссёр - Сергей Солодкий * Место съёмки - остров Эльба (Италия) * Продюсер- Константин Меладзе * Снимали 2 дня #верабрежнева #данбалан #нашелето #константинмеладзе #меладзе #лето #2017 #чб