Украинская певица Вера Брежнева недавно записала совместную песню с музыкантом Димой Монатиком

Как передает Politeka.net, многие забыли о том, что несколько лет назад у Брежневой был яркий дуэт с известным в Украине молдавским певцом Даном Баланом. Они записали песню «Наше лето» и даже сняли на нее романтический клип.

Именно кадры из этого клипа и вспомнили поклонники, опубликовав их в соцсетях. Стоит отметить, что кадры вызвали бурное обсуждение, ведь последние два года украинцы активно следили за романтическими отношениями Балана и украинской дивы Тины Кароль, с которой, к слову, Балан записал две совместных песни. Но оказалось, что до Тины у Балана была другая украинская муза, с которой он тоже записал не одну песню. Известно, что их сотрудничество началось в 2010 году.

Кстати, мало кто помнит, что Дан Балан стал невероятно популярным еще когда пел в составе популярной в 2000-х группе O-Zone. Многим она известно благодаря хиту «Dragostea Din Tei».

На данный момент неизвестно, станет ли Дан Балан наставником шоу «Голос» вновь. Он проработал в Украине два года. После завершения шоу слухов о романе Кароль и Балана стало все меньше. Еще один судья шоу Потап во время интервью откровенно заявил, что их отношения были пиаром.

Напомним, что полураздетая Брежнева засветила грудь перед Монатиком, кадры.

А еще Politeka писала, что Дан Балан взбудоражил посланием после недели молчания: "Тина Кароль или Вера Брежнева?".

Также Politeka сообщала, что подтянутая Брежнева впечатлила размерами в черном мини-топе: "Пупсик, остановись...".