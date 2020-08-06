Популярные певцы Вера Брежнева и Дан Балан соревнуются, у кого получилась лучшая песня в дуэте.

Как передает Politeka.net, организаторы вокального шоу "Голос країни" устроили в соцсети "Инстаграм" конкурс, чтобы определить лучший украинский хит. Главными соперниками стали Вера Брежнева и Монатик с песней "ВЕЧЕРиНОЧКА", а также Дан Балан и Оксана Муха с их композицией "#всепробачати".

Как оказалось, шоу запускает новый формат для подбора участников. Для начала организаторы попросили проголосовать за лучшую песню, по мнению слушателей. Когда же определится победитель, желающие смогут спеть популярный хит, записать выступление на камеру и выложить в "Инстаграм" с правильными тегами. Лучшие исполнители-аматоры смогут попасть в одинадцатый сезон "Голосу країни".

Мнения и голоса украинцев разделились. В комментариях развернулась настоящая баталия между поклонниками Веры Брежнева, Монатика, Дана Балана и Оксаны Мухи:

"Кхааххахаах, серьезно?😂 Я песню Монатика и Веры, везде почти слышал, и в машинах, радио, у знакомых многих скачана, а песню Дана и Оксаны, ну честно, хитом не назовешь😂"; "MONATIK и Вера Брежнева! Трек, создающий настроение, плюс обожаемый и любимейший Музыкант)"; "Ну, украинских хитов, значит на украинском языке, тогда #всепробачати"; "Что то мне эта вечеринка не зашла, а #всепробачати очень душевная 😍"; "Тут невозможно выбрать 😳"; "А почему не Тина?"; "Лучше бы Дана с Тиной поставили с песней Помнишь😎 А так,то я за Оксану и Дана❤️🔥❤️"; "Мне нравятся две песни 💜, но песня "Все простить" до слез доводит. Я плакала сильно".

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