Знаменитый певец Дан Балан превзошел своим хитом Веру Брежневу и Монатика

Как звестно, Дан выпустил клип в рамках своего авторского проекта "Все пробачати". При этом его новая композиция была записана совместно с победительницей шоу "Голос країни" Оксаной Мухой. Около двух месяцев команда артиста занималась поиском реальных историй людей, которые не виделись годами и скрывали обиды, не решаясь сделать первый шаг навстречу друг другу. В клипе Оксаны и Дана близкие друг другу люди встречаются, чтобы избавиться от обид.

А вот клип Веры Брежневой и Монатика имел совсем другой посыл. Вера и Дмитрий представили танцевальный трек "Вечериночка" специально к началу пляжного сезоно, клип для которого сняла режиссер Таню Муинь. Сам видеоролик был снят в стиле диско-вечеринки, на которой артисты зажигали по полной программе.

Два представленных ролика попали в соцсети "Инстаграм" на конкурс от создателей шоу "Голос країни", чтобы определить лучший украинский хит организаторы попросили проголосовать за лучшую песню, по мнению слушателей. После лучшие исполнители-аматоры смогут попасть в одинадцатый сезон "Голосу країни".

Пользователи сети в подавляющем большинстве принялись нахваливать клип Дана, тогда как за Веру Брежневу было куда меньше голосов, хотя некоторые голосовали за звезду, говоря, что "это даже не обсуждается":

После того, как певец завершил участие в проекте «Голос», он стал крайне редко появляться перед камерами, а также практически прекратил обновлять профили в социальных сетях. Именно поэтому каждый кадр певца привлекает внимание к себе. В этот раз в сети появился оригинальный ролик с выступлением Дана с аккордеоном в руках.

С самого детства родители артиста поощряли его занятия музыкой, а первым музыкальным инструментом в его жизни стал аккордеон. Сейчас мужчина на нем не играет, однако периодически вспоминает «азы».

К слову, мужчина сам сочиняет слова песен и музыку. Поэтому ролик, где Дан взял в руки музыкальный инструмент и вспомнил как в молодости играл, впечатлил фанатов.

«Прикалываться умеет, с ним не соскучишься, веселый, жизнерадостный и очень талантливый», «Кроме того , что знает 5 языков, ещё и на разных инструментах играет. Молодец», «Дан ты очень прикольный и талантливый красавчик», «Красавчик», «Это еще тот цыган,супер!!!», «Сахар».

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