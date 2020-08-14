Відома українська співачка Віра Брежнєва, яка вже давно проживає і працює в РФ, вразила архівними кадрами зі свого кліпу з Даном Баланом

На спеціальній фан-сторінці в соціальній мережі Instagram з'явився невеликий ролик, зроблений три роки тому на зйомках одного з найпопулярніших кліпів Дана Балана і Віри Брежнєвої під назвою "Наше літо".

«Три роки тому - 11 серпня 2017 року вийшов кліп на пісню»Наше літо". Романтичне, атмосферне ЧБ відео набрало за цей час більше 25.000.000 переглядів. Місце зйомки-Острів Ельба (Італія). Продюсер-Костянтин Меладзе. Знімали 2 дні #верабрежнєва #данбалан #нашелето #константінмеладзе #меладзе # літо # 2017 #чб», - сказано на фан-сторінці зірки.

Ось як відповідають фанати:

"Віра у вас з Дан Баланом була любов?)«, "@begemotik_k напевно у них творча любов🤗 💓", » А Меладзе-продюсує 👍 👍 😂 🔥 🔥 🔥 кліп🔥 🔥❤️", " @ tanyushkatanya ну а як він може свою дружину одну відпустити?!😜 😆 » , «Тим більше попередній їх дует з даном теж він продюсував і тоді найуспішніший трек 2011 вийшов❤️🔥», «який дан талановитий! Всі пісні такі мелодійні, легко на слух лягають", " Я не можу слухати цю пісню без сліз!🙏 "«"Чиясь історія кохання... З сумним кінцем... Бере за душу)"»

Також ми писали, що раніше популярні в Україні артисти билися за звання виконавців кращого українського хіта. Відповідний конкурс організували представники шоу» Голос країни«, які запропонували українцям вибрати, яка пісня їм подобається більше:» ВЕЧЕРиНОЧКА «від Віри Брежнєвої і Монатіка або» #всепробачати " від Дана Балана і Оксани Мухи.

У голосуванні, яке проводилося в Instagram, голоси українців розділилися майже порівну. І хоча багато хто в захваті від пісні Брежнєвої і Монатіка, Балан і Муха активно наступали їм на п'яти, і за підсумком перемогли.

"При всій повазі і любові до творчості Монатіка, все ж дано», «що то мені ця вечірка не зайшла, а #всепробачати дуже душевна», «хай пробачать мене Святий Монатік і Віра Брежнєва, але #всепробачати краще», «там де Дан, все краще», «дуже душевна пісня, зі змістом головне!", "Щирість завжди перемагає", - пишуть люди.

Нагадавши, кадри напівроздягненої Брежнєвої в обіймах Дана Балана спливли в мережі: Кароль була не перша.

Як повідомляла Politeka, Дан Балан оригінально "приділив" Віру Брежнєву одним лише відео: "це навіть не обговорюється!".

Також Politeka писала, що Віра Брежнєва зійшла з Даном Баланом в "Голосі країни", Кароль не при справах: "до сліз доводить".