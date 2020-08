Молодая модель Дарья Хлистун, которая недавно начала встречаться с главным героем шоу «Холостяк-10» Максом Михайлюком, засветилась с ним на романтичном вечере

Несколько месяцев пара никак не отвечала на вопросі о своих отношениях, игнорировала слухи и тем самым подогревала сплетни о себе. После того, как Дарья и Макс официально заявили о том, что они пара, поводов для обсуждений в сети стало еще больше.

Некоторое время назад на фан-аккаунтах Михайлюка и шоу "Холостяк" появилось новое фото мужчины с Дашей. На представленном кадре приодетая пара мило прижималась друг к другу и счастливо улыбалась на камеру. Стройная модель позировала в модном платье "ночнушке" из розового шелка, а мужчина был традиционно одет в черную стильную рубашку.

В сети тут же принялись обсуждать образ скандальной пары и отмечать, что победительница "Холостяка" Даша Ульянова подходила Михайлюку больше, чем модель:

«Новое фото Макса и его девушки Даши. Они смотрятся вместе?», - сообщается на фан-странице Холостяка.

Вот что отвечают пользователи:

«Боже мой, не завидуйте! Хорошая девушка. Ему лучше знать подходит она ему или нет!», «Главное чтоб она борщ умела готовить😅», «Как он её любит! Прелесть 😍❤️», «Умеет борщ варить и деньги доить😊😊😊», «Ничего. С Богданой была бы пара на ура», «Вона мені схожа на якусь злу чаклунку з дійснеєвських мультфільмів😂», «Макс и Даша вы очень красивая пара но Макс почему ты приходил вообще на проект холостяк», «и все с варениками вместо губ 😂», «На мой взгляд нет,не в том дело что я за Дашу Ульянова,но просто они никак не смотрятся,с Дашенькой они лучше смотрелись 😌».

Также мужчина решил показать себя в стильном и классическом имидже. При этом его фото тут же вызвало бурную реакцию среди поклонников. Так, на своей странице в Инстаграм мужчина разместил фотографию, на которой позирует в черном деловом костюме и белой сорочке.

Сам он смотрит в сторону от объектива с легкой улыбкой на губах и демонстрируя дорогие часы на руке. Однако не детали образа заинтересовали пользователей. А поведение мужчины после финала шоу. Как известно, Макс нашел себе новую девушку фактически сразу после финала - молодую модель.

«Do anything, but let it produce joy. - Walt Whitman,» - пишет под фото Макс.

