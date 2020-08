Молода модель Дар'я Хлистун, яка нещодавно почала зустрічатися з головним героєм шоу» Холостяк-10 " Максом Михайлюком, засвітилася з ним на романтичному вечорі

Кілька місяців пара ніяк не відповідала на питання про свої стосунки, ігнорувала чутки і тим самим підігрівала плітки про себе. Після того, як Дарина і Макс офіційно заявили про те, що вони пара, приводів для обговорень в мережі стало ще більше.

Деякий час тому на фан-акаунтах Михайлюка і шоу "Холостяк" з'явилося нове фото чоловіка з Дашею. На представленому кадрі одягнена пара мило притискалася один до одного і щасливо посміхалася на камеру. Струнка модель позувала в модній сукні "ночнушке" з рожевого шовку, а чоловік був традиційно одягнений в чорну стильну сорочку.

У мережі тут же почали обговорювати образ скандальної пари і відзначати, що переможниця "Холостяка" Даша Ульянова підходила Михайлюку більше, ніж модель:

"Нове фото Макса і його дівчини Даші. Вони виглядають разом?» ,- повідомляється на фан-сторінці Холостяка.

Ось що відповідають користувачі:

"Боже мій, не заздріть! Хороша дівчина. Йому краще знати підходить вона йому чи ні!", "Головне щоб вона борщ вміла готувати😅»," як він її любить! Принадність 😍❤️", " вміє борщ варити і гроші доїти😊 😊 😊", «нічого. З Богданою була б пара на ура», «Вона мені схожа на якусь злу чаклунку з дійснеєвських мультфільмів😂», «Макс і Даша ви дуже гарна пара але Макс чому ти приходив взагалі на проект холостяк», «і все з варениками замість губ 😂», «На мій погляд ні,не в тому річ, що я за Дашу Ульянова,але просто вони ніяк не виглядають,з Даринкою вони краще виглядали 😌».

Також чоловік вирішив показати себе в стильному і класичному іміджі. При цьому його фото тут же викликало бурхливу реакцію серед шанувальників. Так, на своїй сторінці в Instagram чоловік розмістив фотографію, на якій позує в чорному діловому костюмі і білій сорочці.

Сам він дивиться в сторону від об'єктива з легкою посмішкою на губах і демонструючи дорогий годинник на руці. Однак не деталі образу зацікавили користувачів. А поведінка чоловіка після фіналу шоу. Як відомо, Макс знайшов собі нову дівчину фактично відразу після фіналу - молоду модель.

«Do anything, but let it produce joy. - Walt Whitman,» - пише під фото Макс.

