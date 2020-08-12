Американская актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась переживаниями, связанными со своим проектом "Мир танца"
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала самый трогательный момент нынешнего сезона реалити-шоу в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Джей Ло расплакалась от танца одной из команд. Знаменитость была настолько тронута их выступлением о любви и верности, что не сдержала слез.
"Редко я теряю дар речи, но #MDC3 действительно оставил меня без слов. Поистине, одно из лучших наших выступлений на сцене #WorldOfDance. Любовь действительно может сохранить кому-то жизнь. Настройтесь сегодня вечером, чтобы узнать, кто заберет домой приз в 1 миллион долларов. Поверьте, вы не захотите это пропустить", - подписала кадры Лопес.
Пользователи с жаром кинулись обсуждать увиденное:
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"лучшая команда в мире! Я так буду по вам скучать, ребята 😭💚 удачи на сегодня!"
"Именно от великой звезды признается талант других людей, много поздравлений и благословений Я тебя люблю ❤️"
"Ого, какая красивая Jlo 💋❤️"
"Ой, такая милая Дженн, не плачь.💜😖"
"Мне очень понравился этот момент❤️"
"Мое сердце тает, когда я вижу, как ты плачешь 🥺🥺"
"Я плакала с тобой !! Я был так тронут и действительно мог это почувствовать! Это было безумие🥺 ♥ ️"
Ранее мы сообщали, Джей Ло удивила фото, на котором предстала в обычном домашнем виде. Певица позировала в футболке и защитной маске.
Звезда держала велосипед, отправившись, очевидно на активную прогулку. При этом, судя по всему, она была не одна. На других снимках Лопес уже позировала вместе с детьми.
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