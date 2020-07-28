Популярная американская актриса и певица Дженнифер Лопес поразила своей красотой в 51 год

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала новое фото на своей странице в "Инстаграм".

Недавно Дженнифер Лопес отметила еще один свой день рождения. Несмотря на возраст, она продолжает радовать своих поклонников новыми песнями, клипами и красивыми кадрами. На этот раз знаменитость опубликовала черно-белое фото крупным планом, на котором слегка приоткрыла рот и соблазнительно коснулась пальцами губ. Актриса смотрит прямо в камеру пронзительным взглядом, который может свести с ума впечатлительного мужчину.

В описании звезда поблагодарила своих друзей за номинацию в популярном проекте "Women Supporting Women" ("Женщины поддерживают женщин").

"Когда женщины поддерживают друг друга, происходят невероятные вещи!", - подписала она.

Пользователи социальной сети оценили неувядающую красоту Дженнифер в комментариях:

"Ты великолепна, мама"; "Ты так прекрасна"; "Прекрасная королева 👑❤️"; "Мое самое большое вдохновение 😍😍⭐️ люблю тебя, мама ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️"; "Великолепна даже в черно-белом 🖤"; "Женщины сильны ✨ и больше, когда работают и поддерживают друг друга. Кстати, ты выглядишь потрясающе, мама ♥"; "Ты такая красивая и вдохновляющая. Я смотрю на тебя, ты многому меня учишь в жизни".

Напомним, что Дженнифер Лопес показала свои драгоценности в стильном имидже: "Блистает лучше моделей".

Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес в тесном наряде показала, для чего ходит в спортзал: "Никогда не выглядела лучше".

Также Politeka писала, что 12-летняя дочь Дженнифер Лопес поразила внешностью, совсем не похожа на маму: "Она такая...".