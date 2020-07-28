Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес удивила поклонников новым вызовом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала видео, на котором показала себя в разных откровенных нарядах. Артистка сделала акцент на свои стройные ножки и обувь, которую она носит. Под песню про обувь певица демонстрировала самые горячие наряды и позы. Поклонники звезды смогли рассмотреть прелести Джей Ло во всей красе.

Дженнифер Лопес сообщила, что пришло время для испытания поклонников в TikTok. Она предложила всем снять подобные видео со своими ножками.

«Не могу дождаться, чтобы увидеть ваши видео!», - написала звезда.

За день ее пост посмотрели почти 2 млн раз. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Как всегда прекрасна», «Вы все еще горяча», «Это так круто», «Я участвую», «Какие ножки», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками кадрами с фотосессии. Актриса стояла в черных штанах и невероятно красивой блузке. Коротенький белый топ едва прикрыл грудь красотки. Образ Джей Ло дополнила шляпкой.

Как известно, летом актрисе исполнилось 50 лет. Несмотря на свой возраст, выглядит Лопес превосходно.

Напомним, что Дженнифер Лопес показала свои драгоценности в стильном имидже: "Блистает лучше моделей".

Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес в тесном наряде показала, для чего ходит в спортзал: "Никогда не выглядела лучше".

Также Politeka писала, что 12-летняя дочь Дженнифер Лопес поразила внешностью, совсем не похожа на маму: "Она такая...".