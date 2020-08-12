Американська актриса і співачка Дженніфер Лопес поділилася переживаннями, пов'язаними зі своїм проектом "Світ танцю"
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала найзворушливіший момент нинішнього сезону реаліті-шоу у своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Джей Ло розплакалася від танцю однієї з команд. Знаменитість була настільки зворушена їх виступом про любов і вірність, що не стримала сліз.
"Рідко я втрачаю дар мови, але #MDC3 дійсно залишив мене без слів. Воістину, однин з найкращих наших виступів на сцені #WorldOfDance. Любов дійсно може зберегти комусь життя. Налаштуйтеся сьогодні ввечері, щоб дізнатися, хто забере додому приз в 1 мільйон доларів. Повірте, ви не захочете це пропустити", - підписала кадри Лопес.
Користувачі з жаром кинулися обговорювати побачене:
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"найкраща команда в світі! Я так буду по вам сумувати 😭 💚 удачі на сьогодні!"
"Саме від великої зірки визнається талант інших людей, багато привітань і благословень я тебе люблю ❤️"
"Ого, яка гарна Jlo 💋❤️"
"Ой, така мила Дженн, не плач.💜😖"
"Мені дуже сподобався цей момент❤️"
"Моє серце тане, коли я бачу, як ти плачеш 🥺 🥺 "
"Я плакала з тобою!! Я була так зворушена і дійсно могла це відчути! Це було божевілля🥺 ♥"
Раніше ми повідомляли, Джей Ло здивувала фото, на якому постала в звичайному домашньому вигляді. Співачка позувала у футболці і захисній масці.
Зірка тримала велосипед, відправившись, очевидно на активну прогулянку. При цьому, судячи з усього, вона була не одна. На інших знімках Лопес вже позувала разом з дітьми.
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