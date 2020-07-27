Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес восхитила идеальной фотосессией в черно-белых тонах

На своей страничке в Instagram знаменитая певица показала чувственный черно-белый кадр, на котором позировала с акуратным макияжем на лице и привычной прической - завязанным в "гульку" волосами. При этом изысканности образу Лопес придали именно массивные серьги с крупными камнями и аккуратное колье с такими же камнями, как и у пары сережек.

Стильный кадр "вечно молодой Дженнифер", как называют звезду сами поклонники, вызвал множество слов восхищения. Фанаты принялись на перебой восхвалять артистку.

«Отклик от @BritishVogue на подготовку к Губернаторскому балу для Академии ... 📸 @gregwilliamsphotography», - написала Дженнифер, отметив также и фотографа, сделавшего данный снимок.

Вот что пишут фанаты:

«Ошеломлйя как всегда», «Потрясающе великолепный вид», «Bellissima😘❤️🇮🇹», «Ищите горячую девушку на этом кадре», «Вы поражаете, волшебная королева🖤», «Тьфу! Потрясающий образ. Ты просто огонь, блистаешь лучше моделей🔥🔥🔥🔥», «ты такой великолепный человек и просто роскошная женщина💖», «такой великолепный и стильный человек», «Вы просто лучший пример, как надо следить за собой!».

Также Дженнифер Лопес показала результаты своих тренировок в спортзале. Знаменитость опубликовала новое фото на своей странице в "Инстаграме".

Дженнифер Лопес сделала селфи у зеркала в спортзале, который находится в частном доме - на фоне можно наблюдать задний двор с бассейном. Звезда позирует в профиль, демонстрируя свою пятую точку и бюст. Для тренировки она надела обтягивающий топ и спортивные штаны, которые выгодно подчеркнули ее природные достоинства. Стоит отметить, что волосы Дженнифер собрала в тугой пучок на макушке, а на лице - минимум косметики.

"Только что закончила отличную тренировку после празднования дня рождения и помогла поддержать чувство голода!", - поделилась своим настроением певица.

Пользователи социальной сети оценили внешний вид Дженнифер Лопес и оставили много комплиментов под записью:

"Ты выглядишь так хорошо. Я не могу поверить, что тебе 51 год"; "эй мама! надеюсь, у тебя был удивительный день рождения !! желаю тебе самого лучшего в жизни! ты лучшая! люблю тебя так сильно! ️ ♥ ️ и ты выглядишь так чертовски удивительно 😍".

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