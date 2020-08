View this post on Instagram

Ну а что? Я тоже девочка, я тоже хочу хат 🔥 контент 😂⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Итак, нам понадобится немного воды, iPhone 11 и съемка в режиме слоу мо. Никакого монтажа и дополнительного оборудования. ⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Все! И у меня даже получилось! Почти 😂⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Ну что, веселимся вместе? Снимайте свои варианты, выкладывайте в сториз и отмечайте меня! Лучшее запощу у себя в сториз.