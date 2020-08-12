Участница шоу "Танцы со звездами" Алена Шоптенко показала летние развлечения под открытым небом

Как передает Politeka.net, она опубликовала горячее видео на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

Танцовщица и партнерша Олега Винника нашла способ бороться с летней жарой. Она пошалила на зеленом газоне в легком черном платье, под которое не надела бюстгальтер. Алена Шоптенко решила записать видео в тот момент, как траву поливали из разбрызгивателей. Красотка соблазнительно извивалась под музыку несмотря на то, что изрядно намокла.

"Ну а что? Я тоже девочка и хочу горячий 🔥 контент 😂⁣⁣⠀Итак, нам понадобится немного воды, iPhone 11 и съемка в режиме слоу мо. Никакого монтажа и дополнительного оборудования. Все! И у меня даже получилось! Почти 😂⁣ Ну что, веселимся вместе? Снимайте свои варианты, выкладывайте в сториз и отмечайте меня! Лучшее запощу у себя в сториз", - поделилась Алена Шоптенко.

Пользователи социальной сети оценили пляски знаменитости и оставили много позитивніх комментариев под видео:

"А почему бы и нет 😅 .. Даже достаточно секси"; "Класс"; "Это идеально! 😂😂😂"; "Круто, прямо очень горячо"; "Круто!!👍 Вы очень красивая👌😍 и вышло 🔥🔥"; "Самое крутое видео бекстейджа😆😂😂😂".

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