Учасниця шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко показала літні розваги просто неба

Як передає Politeka.net, вона опублікувала гаряче відео на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram".

Танцівниця і партнерка Олега Винника знайшла спосіб боротися з літньою спекою. Вона побешкетувала на зеленому газоні в легкій чорній сукні, під яку не одягла бюстгальтер. Олена Шоптенко вирішила записати відео у той момент, як траву поливали з розбризкувачів. Красуня спокусливо звивалася під музику незважаючи на те, що неабияк намокла.

"Ну а що? Я теж дівчинка і хочу Гарячий 🔥 контент 😂 ⁣ ⁣ отже,нам знадобиться трохи води, iPhone 11 і зйомка в режимі слоу мо. Ніякого монтажу і додаткового обладнання. Все! І у мене навіть вийшло! Майже 😂 ⁣ну що, веселимося разом? Знімайте свої варіанти, викладайте в сторіз і відзначайте мене! Краще запощу у себе в сторіз", - поділилася Олена Шоптенко.

Користувачі соціальної мережі оцінили танці знаменитості і залишили багато позитивних коментарів під відео:

"А чому б і ні 😅 .. Навіть досить сексі"; "клас"; " це ідеально! 😂 😂 😂 "; "Круто, прямо дуже гаряче"; " круто!!👍 Ви дуже красива👌 😍 і вийшло🔥 🔥"; " найкрутіше відео бекстейджу😆 😂 😂 😂".

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