Участница шоу «Танці з зірками» Алена Шоптенко порадовала поклонников, опубликовав фото с мужем

Танцовщица и хореограф Алена Шоптенко редко делится с подписчиками историями из семьи, и еще реже – выкладывает совместные фото с мужем. «Счастье любит тишину» - поговорка, которая полностью соответствует Шоптенко, пишет Politeka.net

Но на этот раз у нее радостный повод – муж хореографа, Алексей, отмечает день рождения. По этому случаю Алена Шоптенко опубликовала снимок и трогательно поздравила его с праздником.

«Миру безгранично повезло с тобой, а я счастлива, что ты со мной. С днем рождения, любимый!» - написала в посте Шоптенко.

Нежное фото в черно-белом цвете растрогало поклонников танцовщицы, и они присоединились к поздравлениям.

"Классные картинки создает ваш Алексей, а посты под ними такие философско-софистически-аристократические", "Читаю каждый его пост", "Он у вас обалденный", – пишут в комментариях пользователи.

Стоит отметить, что сам Алексей является активным пользователем этой социальной сети и регулярно выкладывает красивые и атмосферные фотографии, которые делает сам, а также рассуждает с подписчиками о смысле жизни, работе, любви и других вещах. Поклонники Шоптенко отметили это тоже.

«С днем рожденья Вашего А А ему то как повезло Классные картинки создает Ваш Алексей, а посты под ними этако философско-софистически-аристократические» - отметила подписчица.

Не пропустили подписчики и сравнения двух мужчин Алены Шоптенко, с которыми танцовщицу связывали отношения. Так, поклонники сравнили нынешнего супруга хореографа с бывшим спутником Игорем Посыпайко, отметив, что это было «что-то страшное».

«Слава Богу, Алена, что вы его встретили. А то Роман с Посыпайко балл что-то страшное. Счастья Вам, любви, терпения. И пусть Ваш сынок растет на радость Вам» - отметили подписчики.

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