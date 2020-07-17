Украинская чемпионка мира по бальным танцам, победительница "Танців з зірками" Алена Шоптенко показала своего нового партнера по паркету
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Ну что, потанцуем, Олег Винник?» — говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Шоптенко позирует, элегантно прижавшись к легендарному украинскому исполнителю Олегу Виннику. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.
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«Главная волчица страны», «это заявка на победу», «теперь я знаю пару победителей. Они могут даже не танцевать», «По-моему, я знаю кто победит в этом сезоне🌸😍», «точно в финале будете», «Повезло Виннику», «класс! Вы обалденные», «с армией волчиц победите вы!», «Вот это пара! Ну просто бомба», «смотрю на вас и понимаю - это будущие победители сезона», — пишут они.
До этого мы рассказывали, что Шоптенко поделилась фото, на котором позирует в черном нижнем белье, сидя на кровати. Шоптенко смотрела в объектив камеры и демонстрировала свое подкачанное тело без смущения. Волосы красотка оставила распущенными, что добавило особого шарма фотографии.
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