Украинская чемпионка мира по бальным танцам, победительница "Танців з зірками" Алена Шоптенко показала смелый образ и рассказала об отдыхе

На фото Алена позирует в черном нижнем белье, сидя на кровати. Шоптенко смотрела в объектив камеры и демонстрировала свое подкачанное тело без смущения. Волосы красотка оставила распущенными, что добавило особого шарма фотографии. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"И так, последовательность действий, когда мама очень устала и понимает, что если не отдохнуть, то кто-то может пострадать.

1. Прийти к мужу и заявить, что для всех будет лучше, если мама на несколько дней уйдет в себя⁣;

2. Быстро собрать вещи и уехать, чтоб ничто «случайно» не отвлекло и не оставило ещё на день⁣;

3. По приезду выдохнуть, расслабиться, но каждые 30 минут звонить и узнавать все ли в порядке с ребенком⁣⁣;

4. На 3-ий день думать под каким предлогом уехать домой.

5. По возвращению домой, жалеть, что как-то мало отдохнула и быстренько планировать отдых всей семьей.

Ну как-то так я отдохнула", - написала красотка.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Класс!!! Вы- молодчина", "Ахах, сколько знаю мам - классическая история", "А подружку мама взяла с собой?))", "Замечательная девушка", "Мамы, они такие".

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