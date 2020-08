Главный герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк заинтриговал новым жарким фото

В этот раз мужчина решил показать себя в стильном и классическом имидже. При этом его фото тут же вызвало бурную реакцию среди поклонников. Так, на своей странице в Инстаграм мужчина разместил фотографию, на которой позирует в черном деловом костюме и белой сорочке.

Сам он смотрит в сторону от объектива с легкой улыбкой на губах и демонстрируя дорогие часы на руке. Однако не детали образа заинтересовали пользователей. А поведение мужчины после финала шоу. Как известно, Макс нашел себе новую девушку фактически сразу после финала - молодую модель.

«Do anything, but let it produce joy. - Walt Whitman,» - пишет под фото Макс.

Вот как реагируют пользователи Инстаграм:

«Неймовірний 😍😍😍❤️», «Пустозвон...нарцисс самовлюблённый...не влюбляйтесь девочки в таких👎🏻», «А с кем Макс сейчас?🔥», «Красавец мужчина 😍», «Дуже милий😍», «Смотрела», «Максим, в каком ЖК у тебя квартира ? Не Метрополь ?», «Тебе безумно идут костюмы🔥😉», «Стильный мужчина🔥», «На кого так дивишься😂😍».

Мы также писали, что около месяца назад слухи о новой возлюбленной Макса подтвердились, когда друг "холостяка" - Григорий Решетник засветил на фото из отдыха, на котором Макс позировал с молодой красоткой Дашей.

И хотя изначально пара не прокомментировала отношения, стараясь не давать никаких подробностей о личной жизни, через пару дней после этого, все же заявила о новом статусе публично.

На протяжении всего времени на фант-аккаунтах Михайлюка и шоу "Холостяк" появляются фото с Дашей и мужчиной. Они ходят на свидания, проводят вместе вечера и даже полетали вместе. В этот раз домашнее фото модели, которым поделился Макс у себя на странице в Стори, вызвало немалый ажиотах. Поклонники крайне неоднозначно относятся к связи мужчины с молодой девушкой.

«Макс поделился в сториз таким милым фото своей девушки. Скажите ми-ми-ми?», - сообщается на фан-аккаунте.

Вот что отвечают фанаты: «Нет с Настюшей было бы намного лучше @k_kirienko», «Капец ,ребёнок!Макс хотел семью вот и завёл себе ребёнка!Наварит она ему борщей и на рожает детей лет🤣», «Клас, в моєї доці теж є такий пінгвінчик 🐧», «Алина в 100раз лучше была», «Я по началу подумала что ребенок сидит))».

