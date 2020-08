Головний герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк заінтригував новим спекотним фото

Цього разу чоловік вирішив показати себе в стильному і класичному іміджі. При цьому його фото тут же викликало бурхливу реакцію серед шанувальників. Так, на своїй сторінці в Instagram чоловік розмістив фотографію, на якій позує в чорному діловому костюмі і білій сорочці.

Сам він дивиться в сторону від об'єктива з легкою посмішкою на губах і демонструючи дорогий годинник на руці. Однак не деталі образу зацікавили користувачів. А поведінка чоловіка після фіналу шоу. Як відомо, Макс знайшов собі нову дівчину фактично відразу після фіналу - молоду модель.

«Do anything, but let it produce joy. - Walt Whitman,» - пише під фото Макс.

Ось як реагують користувачі Instagram:

"Неймовірний 😍 😍 😍 ❤ ️" » " Пустодзвін...нарцис самозакоханий...не закохуйтеся дівчинки в таких👎 🏻», " а з ким макс зараз?🔥 ", "Красень мужчина 😍 » «" Дуже милий😍» « "дивилася", " Максим, в якому ЖК у тебе квартира ? Не Метрополь ?", "Тобі шалено йдуть костюми🔥 😉«,» стильний чоловік🔥«,»На кого так дивишся😂 😍".

Ми також писали, що близько місяця тому чутки про нову кохану Макса підтвердилися, коли друг "холостяка" - Григорій Решетник засвітив на фото з відпочинку, на якому Макс позував з молодою красунею Дашею.

І хоча спочатку пара не прокоментувала відносини, намагаючись не давати ніяких подробиць про особисте життя, через пару днів після цього, все ж заявила про новий статус публічно.

Протягом усього часу на фант-акаунтах Михайлюка і шоу" Холостяк " з'являються фото з Дашею і чоловіком. Вони ходять на побачення, проводять разом вечори і навіть політали разом. Цього разу Домашнє фото моделі, яким поділився Макс у себе на сторінці в сторі, викликало чималий ажіотаж. Шанувальники вкрай неоднозначно ставляться до зв'язку чоловіка з молодою дівчиною.

"Макс поділився в сторіз таким милим фото своєї дівчини. Скажіть мі-мі-мі?",- повідомляється на фан-акаунті.

Ось що відповідають фанати: "ні з Настюшею було б набагато краще @k_kirienko", " капець, дитина!Макс хотів сім'ю ось і завів собі дитину!Наварить вона йому борщів і на народжує дітей років🤣», «Клас, в моїй доці теж є такий пінгвінчік 🐧», «Аліна в 100раз краще була», «я по початку подумала що дитина сидить))».

