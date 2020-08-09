Известная телеведущая и блогер Настя Ивлеева показала зажигательный танец вместе с еще одной звездой "Орла и решки" - Юлией Коваль

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала забавное видео на своей странице в социальной сети "Инстаграм" (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

Настя Ивлеева решила станцевать в студии вместе Юлией Коваль. Звезда нарядилась в серые джинсы-клеш с разрезами на икрах, а также легкий красный топик, под который не стала надевать бюстгальтер. Юлия Коваль для танцев оделась в яркую розовую футболку и светло-синие джинсы.

На видео звезды тревел-шоу "Орел и решка" показывают энергичные движения, иногда невпопад. Можно предположить, что девушки на ходу копируют танец из какого-то видео.

"Хит ми бэйби вон мор тайм или когда маман за сотку попросила станцевать перед друзьями! ахахаххахаахахахха 😂😂😂😂😂😂😂 Я вас люблю! Хорошего дня ❤️", - подписала Настя.

Пользователи социальной сети оценили выступление именитых блондинок в комментариях, многие отметили, что девушки очень похожи:

"Вы как близнецы"; "Завораживает😋"; "Бритни Спирс в шоке 😂"; "Какая же у тебя фигура стала😍😍😍😍"; "Шикарная, как всегда 😍"; "две нереалки"; "Самое главное, это все очень женственно 😂😂😂"; "лучшая пара интернета"; "Это просто бомба 😂😂😍"; "Какие вы классные"; "Блин, как же вы похожи!"; "Лучший дуэт во вселенной 👍👍👍🔥🔥🔥 Браво👏👏👏"; "Мы с подружкой, когда пропустим по бутылке пива😂"; "Два парализованных кузнечика 🤣🤣🤣🤣🤣🤣".

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