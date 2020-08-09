Відома телеведуча і блогер Настя Івлєєва показала запальний танець разом з ще однією зіркою "Орла і решки" - Юлією Коваль

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала кумедне відео на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

Настя Івлєєва вирішила станцювати в студії разом Юлією Коваль. Зірка вбралася в сірі джинси-кльош з розрізами на литках, а також легкий червоний топік, під який не стала надягати бюстгальтер. Юлія Коваль для танців одяглася в яскраву рожеву футболку і світло-сині джинси.

На відео зірки тревел-шоу "Орел і решка" показують енергійні рухи, іноді невпопад. Можна припустити, що дівчата на ходу копіюють танець з якогось відео.

"Хіт Мі бейбі он мор тайм або коли маман за сотку попросила станцювати перед друзями! ахахаххахаахахахха 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 я вас люблю! Гарного дня ❤️", - підписала Настя.

Користувачі соціальної мережі оцінили виступ іменитих блондинок в коментарях, багато відзначили, що дівчата дуже схожі:

"Ви як близнюки"; "Заворожує😋"; "Брітні Спірс в шоці 😂"; "Яка ж у тебе фігура стала😍😍😍😍"; "Шикарна, як завжди 😍"; "дві нереалки"; "найголовніше, це все дуже жіночно 😂😂😂"; "найкраща пара інтернету"; "Це просто бомба 😂😂😍"; "Які ви класні"; "Блін, як же ви схожі!"; "Кращий дует у Всесвіті 👍 👍 👍 🔥 🔥 🔥 Браво👏 👏 👏"; "ми з подружкою, коли пропустимо по пляшці пива😂"; "два паралізованих коника🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣".

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