Российская телеведущая Настя Ивлеева, известная по шоу "Орел и Решка" не всегда была блондинкой

Как передает Рoliteka.net, до переезда в Москву красотка была брюнеткой, в которой сегодня трудно узнать Настю, к которой привыкли миллионы поклонников. Как известно, 29-летняя артистка начинала свою карьеру со смешных видео в Инстаграм, которые и сделали ее очень популярной. Свой блог она завела в 2013 году.

Сегодня у Ивлеевой более 17 миллионов подписчиков, хотя зимой 2019 года их насчитывалось лишь 11 миллионов. Она успешна не только как блогер, но также как ведущая собственных проектов. Кроме этого, звезда хорошо зарабатывает на рекламе.

Стоит отметить, что широко известной артистку сделало участие в проекте «Орел и решка». Настя стала одной из самых любимых ведущих этой передачи. Ее настолько любили, что на днях поклонники своей активностью добились возвращения телеведущей в проект. Ивлеева пообещала, что вернется в шоу на один сезон.

Кстати, во время участия в шоу Ивлеева выглядела намного милее, чем сейчас. У девушки были очень светлые волосы с платиновым оттенком, она не экспериментировала со внешностью, а профессиональный макияж делал ее внешность непревзойденной.

В 2019 году Ивлеева вышла замуж за рэпера Элджея.

Напомним, что Ивлеева изуродовала лицо косметикой и поразила новым видео: «Вот это треснула».

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