Популярная российская телеведущая Настя Ивлеева является образцом для подражания для миллионов девушек

Как передает Politeka.net, за красоткой следит более 17 млн человек. Так как Настя уделяет много внимания моде и трендам, ее образы сразу же стремятся повторить. Впрочем, многие из них довольно легко воплотить в жизнь.

На одно из фотосессий Ивлеева примеряла образ Мерилин Монро. Образ легендарной актрисы пытались повторить сотни девушек. Конечно, для этого лука понадобятся белые волосы. Впрочем, можно использовать и парик.

Чтобы повторить яркий образ соблазнительной Ивлеевой, достаточно сделать мокрую укладку и зачесать волосы назад. Повторить макияж звезды будет несложно.

Достаточно часто Ивлеева публикует фото, на которых позирует в простой повседневной одежде. Но даже так она выглядит очень модно. Так, на одном из фото, где Ивлеева была одета в спортивный костюм, она дополнила образ косынкой.

Еще на одном снимке красотка сидела в простой белой майке, а на голове сделала модные рожки. Повторить такую прическу в домашних условиях не составит труда.

Один из последних ярких образов звезды включает миниатюрный топ и яркие цветастые штаны. Волосы на голове телеведущая выпрямила.

Напомним, что Ивлеева из «Орла и Решки» взорвала сеть новым видео, затмив Дуа Липу: «Бузова в запой уйдет».

Как сообщала Politeka, Ивлеева из «Орла и Решки» без стеснения показала, на что тратит миллионы: "Настюха, ты это заслужила".

Также Politeka писала, как выглядела Ивлеева из «Орла и решки» до того, как стать популярной: топ редких фото из прошлого.