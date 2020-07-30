Известная телеведущая Настя Ивлеева, звезда "Орла и Решки", показала себя в смелом образе, рассказав про моду

На фото Настя позировала в кожаных штанах и коротеньком топе. Штаны красотка расстегнула, а руки подняла вверх. Звезда соблазнительно выгнулась, показывая идеальное тело. Телеведущая смотрела прямо в объектив камеры, делая снимок еще более жарким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Осталось ещё несколько великолепных снимков. Не могу не выложить этот балдёж. Как вам кстати, мода и настроения 2000-х??", - написала Настя.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков, включая подопечную Потапа Мишель Андраде, и написали комментарии:

"Потрясающая Настюшка", "Мне бы такой актив", "Очень нравится твой образ, Аля 2000. прям огонь! Не всем пошло бы, к слову. Но тебе всё идёт", "2000 год прекрасно выглядит на тебе", "Иди работать", "Когда будут детские???", "Лучшая", "А где грудь?".

Сообщалось, что популярная российская телеведущая Настя Ивлеева из проекта «Орел и Решка» поразила сеть дорогостоящей покупкой.

Уточним, что на опубликованном снимке Ивлеева позирует рядом с дорогостоящим суперкаром, прикрывая лицо маской.

Напомним, как выглядела Ивлеева из «Орла и решки» до того, как стать популярной

А еще Politeka писала, что Ивлеева из «Орла и решки» ошарашила решением о своем будущем, сеть кипит

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