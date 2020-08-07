45-летний российский шоумен Александр Ревва, больше известный как Артур Пирожков, удивил внешним видом и безумными танцами
Артист разместил в своем Инстаграм необычное видео, передает Politeka.net. На кадрах артист предстал в белой рубашке и длинной синей юбке. К тому же шоумен был в парике и при макияже с акцентом на губы. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
В таком виде артист активно двигался под музыку, валяясь на полу и подпрыгивая на четвереньках.
Кадры с безумными телодвижениями прерывались видео со съемочной площадки, где показывали, как создавался данный "шедевр".
Стоит отметить, что видео было сделано во время съемки фильма "Бабушка легкого поведения".
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"Прошло ровно два года с того момента, как мы запустили в производство нашу вторую «Бабушку легкого поведения». Буквально через несколько дней мы приступаем к съемкам нашей ТРЕТЬЕЙ «Бабульки», в которой примут участие практически все актеры из первых двух частей!!! А Вы ждете продолжения? #прабабушкааааа", - написал Ревва.
За два часа пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.
"😂😂😂Моя любимый момент!! Бабка зажгла 💃🏻😂😂", "оочень🤞", "Худшее, что я видел🤦♂️", "Ждуууу, ещё как ждуууу😍😍😍😍", "Было бы классно снять про Артура 🔥Пирожкова👍🏻 Это тоже хороший фильм👍🏻 ждём продолжения", "Мой любимый момент это вышка 🔥🤣👍", "Да да ждем! 👍", "Мы с мамой балдели от этого момента 💋💋💋💋💋", "Огонь🤩", "💣💣Вчера только смотрела!!! Кайфовый!!! Эмоции зашкаливают🔥🔥", "О ДА)) несколько раз пересматривали", - написали пользователи сети.
Напомним, жена Артура Пирожкова растаяла в объятьях мужа, трогательные кадры: "Не всем дано...".
Как сообщала Politeka, радостный Артур Пирожков похвастался семейной идиллией: "Пирожкова и Пироженка".
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