Прошло ровно 2 года с того момента, как мы запустили в производство нашу вторую «Бабушку лёгкого поведения». Буквально через несколько дней мы приступаем к съёмкам нашей ТРЕТЬЕЙ «Бабульки», в которой примут участие практически все актёры из первых двух частей!!! А Вы ждёте продолжения? #прабабушкааааа