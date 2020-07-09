Популярный российский исполнитель Александр Ревва (Артур Пирожков) зажег на улице под свою новую песню

Как передает Politeka.net, видео с движениями для челенджа артист опубликовал на своей странице в Инстаграм. Ревва был одет в черные штаны и майку. Демонстрируя свою подкачанную фигуру, он призвал разучить вместе с ним движения.

«Друзья!!! Свершилось!!! Уже завтра!!! Премьера нового клипа от Артура Пирожкова на песню #ПеретанцуйМеня. Участвуйте во всепланетном челлендже, учите движения, снимайте свои видео…Лучшие попадут в сторис или ленту моего Instagram», - сообщил Ревва.

За три часа видео с танцем посмотрели более 360 тысяч человек. В комментариях ему оставили массу положительных отзывов.

«Движения сам на досуге придумывал?!», «Шикардос», «Не Бузова ли хореограф?», «Вы самый лучший исполнитель во Вселенной!», «Вот это классно)) учу», «Сашка-красавчик, талант. По-любасу будут рекорды по просмотрам. Удачи, харизматичный Ревва», «Новый летний хит и танец», «Нееее, Артура Пирожкова нереально перетанцевать», - пишут поклонники артиста.

Как известно, сегодня многие звезды делают ТикТок челендж в поддержку новой песни. Так, недавно подобный конкурс запустил Потап. Десятки звезд, в том числе и Александр Ревва, станцевали под песню группы Мозги «Чикабамбуни».

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