45-річний російський шоумен Олександр Ревва, більше відомий як Артур Пирожков, здивував зовнішнім виглядом і божевільними танцями

Артист розмістив у своєму Instagram незвичне відео, передає Politeka.net. На кадрах артист постав у білій сорочці і довгій синій спідниці. До того ж шоумен був у перуці й при макіяжі з акцентом на губи. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

У такому вигляді артист активно рухався під музику, валяючись на підлозі і підстрибуючи навкарачки.

Кадри з божевільними рухами переривалися відео зі знімального майданчика, де показували, як створювався даний "шедевр".

Варто відзначити, що відео було зроблено під час зйомки фільму "Бабуся легкої поведінки".

"Минуло рівно два роки з того моменту, як ми запустили у виробництво нашу другу «бабусю легкої поведінки». Буквально через кілька днів ми приступаємо до зйомок нашої третьої "Бабульки", в якій візьмуть участь практично всі актори з перших двох частин!!! А ви чекаєте продовження? #прабабушкааааа", - написав Ревва.

За дві години пост зібрав понад 100 тисяч лайків і багато коментарів.

"😂 😂 😂Мій улюблений момент!! Бабка запалила 💃🏻😂😂", "дууже🤞", "Найгірше, що я бачив🤦♂️", "Чекаююю, ще як чекаююю😍😍😍😍", "Було б класно зняти про Артура 🔥Пирожкова👍🏻 Це теж хороший фільм👍🏻 чекаємо продовження", "Мій улюблений момент це вишка 🔥🤣👍", "так Так чекаємо! 👍 ", "Ми з мамою мліли від цього моменту💋 💋 💋 💋 💋", " вогонь🤩","вчора тільки дивилася!!! Кайфовий!!! Емоції зашкалюють🔥 🔥", "О так)) кілька разів переглядали", - написали користувачі мережі.

Нагадавши, дружина Артура Пирожкова розтанула в обіймах чоловіка, зворушливі кадри: "не всім дано...".

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