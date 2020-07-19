Российский артист Александр Ревва, изветный под псевдонимом Артур Пирожков, показал трогательный семейный кадр

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовал новое фото с женой Анжеликой и мледшей дочкой Амели на своей странице в Instagram.

На нем Александр Ревва позирует рядом с домочадцами на яхте - отправилось на прогулку по реке Нева. Примечательно, что все трое улыбаются, и спятали глаза за очками. Сам артист нежно обнимает и прижимает к себе супругу, которая, в свою очередь, гладит руку Амели. На заднем плане открывается красивый городской пейзаж.

"Одно из самых прекРАсных и романтических мест на Земле - Санкт-Петербург❤️", - подписал снимок Александр Ревва.

Пользователи социальной сети оставили много комплиментов в социальных сетях:

"Питер прекрасен🙌 как и ваше семейство🤘"; "Очень красивое фото. Фотографу браво 👏."; "😘👍вы супер!!! Здоровья вам всем"; "Милашка"; "😍 Такие классные 🔥 Самые лучшие! Люблю вас ❤️ хорошего отдыха 💕"; "Вы такие классные😃😃😃";"Как вы красивы! 😍 Счастья вам!"; "Заи такие ❤️"; "Пирожков, Пирожкова и Пироженка"; "Глаза как бы вы ни прятали - вас по улыбке узнАют))".

Напомним, что дочь Артура Пирожкова примерила мамины вещи и превратилась в модель: «Божечки, что ж такая худенькая».

А еще Politeka писала, что жена Артура Пирожкова сверкнула соблазнительными изгибами в мини-купальнике: "Шикарный вид".

Также Politeka сообщала, что несчастье обрушилось на семью Пирожковых: "ничего не предвещало беды, как вдруг...".