Жена российского актера и шоумена Александра Реввы, Анжелика, показала семейную идиллию на отдыхе

Как сообщает Politeka.net, она разместила новые снимки на своей странице в Instagram.

Семью Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, можно считать одной из самых дружных и гармоничных в российском шоубизнесе. Артист и его супруга постоянно делятся совместными снимками и показывают, как вместе воспитывают детей.

На этот раз на странице Анжелики появились два красивых фото, сделанных на закате. На первом они вместе с Александром стоят на балконе, артист обнимает и прижимает жену к себе, вечерний ветер развевает волосы супругов. На заднем плане можно заметит заходящее солнце, которое красиво отражается в воде.

На другом кадре к Александру и Анжелике присоденилиась их младшая дочь Амели. Девочка держится за руки родителей и лучезарно улыбается на камеру.

"Между двух солнц... 🌞👩🏽🌞 #СемьяРА", - подписала снимки Анжелика.

Пользователи социальной сети восхитились семейным счастьем пары в комментариях:

"Спокойствия и мира вашему дому❤️"; "Какие красивые ❤️"; "Анжелика, у вас самая красивая семья! Счастья вам 😍 Люююю сильно-сильно) Я так понимаю, что фотограф Алиса? 💖 Ну она огромная молодец ,делает супер-фотки!!!; "Урааааа!!!! Новый пост!!!! 😘 Ждала)) Анжелика, вы с Александром очень красивая пара! Счастье🥰 Самая лучшая семья💗🤗"; "Какая милота😍"; "Какие вы красивые !Загляденье )"; "Бесконечно прекрасные люди ✨✨✨"; "Крутяшки😍 не всем дано!".

Напомним, бледная жена Артура Пирожкова поразила видом в бикини, редкое фото: "Такого не было никогда".

Как сообщала Politeka, радостный Артур Пирожков похвастался семейной идиллией: "Пирожкова и Пироженка".

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