Российский певец Александр Буйнов, которого недавно "похоронили" СМИ, пошалил в полуголом виде с Лолитой Милявской

Как сообщает Politeka.net, пикантное видео артист опубликовал на своей странице в социальной сети "Инстаграм" (чтобы посмотреть, скрольте до конца).

Судя по записи, Александру Буйнову внезапно пришлось переодеваться в машине, а его коллега любезно ему в этом помогла. В ролике певец сидит с голыми ногами на переднем сиденье, а Лолита своими руками надевает ему штаны, как ребенку. "Пока за нами никто не следит, давай ножку, мой маленький", - произнесла Милявская. Все это действо сопровождается шутками-прибаутками, а со стороны за ним наблюдает Анна Семенович.

"Все-таки здорово, когда тебя окружают сплошные позитивки! Так устроен человеческий мозг, мы помним и вспоминаем только светлое,хорошее... даже, когда зарплату не получаешь пол-года! Спасибо всем,кто излучает оптимизм и доброту, Лолка, я тебя люблю!", - подписал Александр Буйнов.

Ранее СМИ распространили информацию о похоронах исполнителя, которую он сам поспешил опровергнуть. Александр Буйнов опубликовал в сети скрин новости и фотографии, на которых развлекается со своими друзьями. Так на снимках, кроме самого артиста, красуются Алла Пугачова и Валентин Юдашкин.

"На следующий день после похорон. Отметили воскрешение у Юдашкина. Дай Бог всем вам здоровья, друзья, подруги мои!", - отметил Буйнов в описании.

Напомним, что Лолита огорошила новой выходкой, появилось видео преступления.

Как сообщала Politeka, СМИ сообщили о смерти легендарного певца, бросившего Пугачеву: «Скончался после…».

Также Politeka писала, что Лолита кардинально изменила внешность из-за нового избранника