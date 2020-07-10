Российская певица Лолита Милявская, которая недавно кардинально изменила внешность, поразила выходкой

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала откровения на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, скрольте страницу вниз).

Лолита разместила в сети ролик, на котором она запечатлена во время посещения магазина одежды.

Зайдя в помещение, Милявская подошла к стойке с одеждой, выбрала наряд золотого цвета и спрятала его себе под платье. После этого Милявская с невозмутимым видом покинула магазин.

" 158 Уголовного Кодекса! До 6 лет! Я украла и счастлива! Воровать у друзей лучше всего. Меня отмажет мой любимый адвокат", – подписала она шуточный ролик.

Милявская отметила, что съемки проходили в магазине ее друга – российского дизайнера Игоря Гуляева.

В сети певицу засыпали комплиментами. В частности и из-за новой короткой стрижки, которую певица сделала недавно.

«Супер. Шикарно выглядите», «Я завидую вам. Столько уверенности в себе», «Какая вы красотка!!! 🔥 Обожаю Вас», «Лолита а Вы хулиганка...)))», «Вам очень идёт карэ!!!», «ну Милявская, ну роскошная, что еще сказать», - пишут в комментариях.

Напомним, что Лолита высказалась об оккупированном Донбассе: "Они назад в Украину не хотят".

Также Politeka писала, что певица Лолита заявила, что Украина сама отдала Крым РФ: "Не вкладывала в него".