View this post on Instagram

158 Уголовного Кодекса! До 6 лет! Я украла и счастлива!! Воровать у Друзей лучше всего 🤓✌️ Гуляев Игорь @igorgulyaevofficial✌️ Меня отмажет мой Любимый адвокат Жорин @advokatzhorin 😜✌️